“Rusya Kırım Tatarları’nı Yok Etmek İstiyor”

Rusya yanlısı Kırım liderleri, Rusya’nın kısmi seferberlik uygulamasının Kırım’da tamamlandığını kaydediyor.



Ama Kırım Tatarlar’ını destekleyen bir insan hakları uzmanı VOA’ye ismini vermeden konuştu ve seferberlik tebliğlerinin hala devam ettiğini belirtti.



Uzman, “Bana söylenen çağrılar hala insanların evlerine gönderiliyor. İnsanlar kapıyı her çalanın dost olmadığını anlıyor, bu nedenle herkes de kapıyı açmıyor. Fakat yetkililer biri kapıyı açtığında çağrıyı kendisine veriyor” diyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski aynı fikirde.



Zelenski, “İşgal altındaki Kırım’da durum felaket. Kırım Tatarları’nın askere çağrıldığı yönündeki bilgiler tamamen teyit edildi. Askere çağrıların çoğu Kırım Tatarları’na yönelik” dedi.



İnsan hakları aktivistleri bu çağrıların kabul edilmemesi çağrısı yapıyor, askeri merkezlerde “görünmeyin” diyor.



Kırım Tatarları Kaynak Merkezi’nden Serhiy Parkhomenko, “Rus askeri komiserlerinin kurbanı olmamak için toplu bir arada olmaktan uzak durmak daha iyi. Kırmızı hatlar var ki Ukrayna Güvenlik Servisi de buna dahil. Bu, kendini cephede bulan erkeklerin Ukraynalı yetkilileri arayıp teslim olmasını sağlıyor” diyor.



Birçok Kırım Tatarı yarımadayı terk etme fırsatı varken bunu yapabilme peşinde.



Kırım Tatar insan hakları aktivisti VOA’ye yaptığı açıklamada, “Yaşları 18-50 arasında değişen erkeklerin bazıları yarımadayı terk etmeye çalışıyor. Parası olan ve ülke dışında bağlantısı olan yurt dışına çıkmaya çalışıyor, Gürcistan ve Kazakistan’a ulaşmaya çalışıyor” diyor.



Kırım Tatar Kaynak Merkezi’nde çalışanlar Rusya’nın kısmi seferberlik kararının yarımadadaki Kırım Tatarları’nın direncini kırmak için bir yol olarak kullanıldığını belirtiyor.



Kırım Tatarları Kaynak Merkezi’nden Serhiy Parkhomenko “Rusya Kırım Tatarları’nı Ukrayna eliyle yok etmek istiyor. Bu onlar için en uygun yol. Onları cepheye gönderecekler, en tehlikeli bölgelere” diyor.



Kırım’da kaç kişinin askere alındığı belli değil. Fakat uluslararası insan hakları aktivistleri askere almanın kendisinin yasa dışı olduğunu belirtiyor.