Samanyolu Haber /Dünya / Rusya-Kuzey Kore arasındaki silah transferlerine BM'den tepki! /28 Haziran 2024 18:21

Rusya-Kuzey Kore arasındaki silah transferlerine BM'den tepki!

Yaklaşık 50 Birleşmiş Milletler üyesi, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki yasa dışı silah transferlerini en güçlü şekilde kınayarak BM Güvenlik Konseyi'ne yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

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Rusya ve Kuzey Kore arasındaki yasa dışı silah transferleri, Birleşmiş Milletler üyelerinin sert tepkisine neden oldu. Yaklaşık 50 ülke, bu transferleri en güçlü şekilde kınayarak BM Güvenlik Konseyi'ne yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Ancak Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna ve AB'nin oturuma katılımını eleştirerek direniş gösterdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, üyelerle birlikte BMGK önünde basına açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze atışı kınandı.

Rusya ve Kuzey Kore'nin yasa dışı silah transferlerine ilişkin haberleri saklayamayacağı kaydedilen açıklamada, bağımsız uzmanların bu konuya ilişkin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına önemli ölçüde katkı sağlayan yasa dışı transferleri en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin imzaladığı "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması"nda güvenlik konusunda işbirliğinin artmasının Avrupa, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifiği bölgesi ile dünya üzerinde etkilerinden derin endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, BMGK'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

RUSYA'DAN TEPKİ

Diğer taraftan açıklama sonrasında BMGK'de düzenlenen "Kuzey Kore ve nükleer silahların yayılımını önleme" konulu oturumda söz alan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) oturuma davet edilmesini eleştirerek, "Onları dinleme niyetinde değilim." dedi.

Nebenzia, BMGK dönem başkanı Güney Kore'yi görevini suistimal etmek ve gündemi asılsız iddialarla meşgul etmekle suçladı.
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