Rusya liderliğindeki KGAÖ Kazakistan’a asker gönderiyor

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, bütün ülkeye yayılan protesto eylemlerini dış müdahale olarak değerlendirdiğini; bu nedenle yardım için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) başvurduğunu açıkladı. Rusya liderliğindeki KGAÖ, çağrı üzerine Kazakistan’a asker gönderme kararı aldığını duyurdu.







Gazeteci Gulsum Khalilova, Kazakistan’na ilk girecek birliklerin RF Silahlı Kuvvetlerinin 45. Hava Alayı birimleri, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri MTR “Senezh” ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin 103. Hava İndirme Tümeni askerleri olduğunu bildirdi.





Öte yandan Kazakistan’da devam protestoların ardından belli bölgelerde uygulanan OHAL, tüm ülkede geçerli olacak.





TOKAYEV DE ‘DIŞ GÜÇLER’ DEDİ







Şiddet olayları çıkaran protestocuları “uluslararası terörist çeteler” olarak nitelendiren Tokayev, “Yurt dışında ciddi eğitimden geçtiler. Kazakistan’a saldırıları, dış müdahale olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmeli de. Bu bağlamda, Kolektif Güvenlik Anlaşması’na dayanarak bugün, Kazakistan’a yönelik terör tehdidinin üstesinden gelmesinde yardımcı olmaları için KGAÖ ülke liderlerine başvurdum” dedi.





ALMATI YAKINLARINDA ÇATIŞMA





Rusya’nın Sesi Sputnik’in aktardığına göre, “Kazakistan halkının bu karara destek vereceğini düşünüyorum” diyen Tokayev, “Bu gerçek teröristleri çok iyi tanıyoruz. Onlar şimdi Almatı ve ülkenin diğer kentlerde karışıklık çıkarıyor. Altyapı tesislerini ve en önemlisi tüfeklerin bulunduğu mekanları ele geçiriyorlar. Harp okulu öğrencileriyle çatışmalar yaşanıyor. Halihazırda Almatı yakınlarında hava indirme birlikleriyle çatışma yaşanıyor” ifadelerini kullandı.





PAŞİNYAN TEYİT ETTİ





Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, KGAÖ liderlerinin Kazakistan’a “barış gücü” gönderme yönünde karar aldığını duyurdu.





KGAÖ NEDİR?





Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), 7 Ekim 2002’de Rusya’nın öncülüğünde Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kuruldu.





Örgütün temeli 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması’na dayanıyor.





Askeri bir ittifak KGAÖ’nün üyeleri başka bir ittifaka üye olamıyor. Örgütün tüzüğüne göre, bir üye ülkeye dönük olası saldırı, tüm üyelere saldırı olarak kabul ediliyor.





Örgüt antlaşmasının 4’üncü maddesinde “Bu ülkelerden herhangi birisine karşı gerçekleştirilen bir saldırı, tüm üye ülkelere gerçekleştirilmiş gibi karşılanır” deniliyor.







