Rusya Merkez Bankası döviz transferi kısıtlamalarını uzattı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların gelecekte ekonomiye olumsuz etkisi olabileceği belirterek alınan önlemler arasında



rezervlerin önemli bir kısmı altına ve farklı dövizlere çevrilmişti.





Rusya Merkez Bankası, sahip olduğu uluslararası rezervlerinin (IRR) bir parçası olarak ne kadar altına sahip olduğunu açıkladı.





Buna göre, ülkenin altın rezervi 74.9 milyon onsu (2330 ton) buldu. Parasal olarak Mart ayı başında 135.6 milyar $ değerine ulaştı.





Merkez Bankası bu tür bilgileri en son Şubat 2022'de açıklamıştı. O tarihte MRR'deki parasal altının hacmi 73,9 milyon onstu. Böylece, son dönemde altın rezervleri 1 milyon ons yani 31 ton artmış oldu.





Yurt dışına döviz transferi kısıtlamaları uzatıldı





Rusya Merkez Bankası, yurt dışına döviz çıkışına getirilen kısıtlamaları 30 Eylül'e kadar altı ay süreyle uzattı.





Ruslar ve dost ülke vatandaşları, para transfer sistemleri aracılığıyla bir ay içinde yabancı bankalardaki herhangi bir hesaba 1 milyon dolara kadar transfer edebilecekler.





Para gönderme servislerinde transfer limiti 10 bin dolar (başka bir döviz cinsinden eşdeğeri de aynı) olmaya devam ediyor.





Uzaktan çalışanlara gönderilebilecek para miktarı da maaşla sınırlı.

Rusya'da çalışmayan, dost olmayan ülkelerden olan ve Rusya’da ikamet etmeyen kişiler (veya bu ülkelerden tüzel kişiler) için yurtdışına para transferi yasağı devam ediyor.