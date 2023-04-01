Samanyolu Haber /Politika / Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri belli oldu /01 Nisan 2023 14:25

Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların pusuladaki yerleri belli oldu.

SHABER3.COM

Birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, dördüncü sırada Sinan Oğan yer aldı.

SONUÇ ŞAŞIRTMADI

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Kura çekimini Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Muharrem İnce'yi temsilen Av. Halil İlker Çelik, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Sinan Oğan'ı temsilen Av. Kürşat Ergün gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlemesi için YSK'de çekilen kurada 1. sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Muharrem İnce, 3. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Sinan Oğan yer aldı.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek.

8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.

2014'TE DE ....

2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer almıştı.


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