Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, NATO tankları için “güneş alevi”topu imal ediyor /20 Nisan 2024 17:06

Rusya, NATO tankları için “güneş alevi”topu imal ediyor

Rusya silah sanayi NATO modellerine karşı yeni bir tank mermisi serisi üretimi çalışmalarına başladı.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 


Çalışmaların, ele geçirilen Batı zırhlı araçlarına yönelik verileri dikkate alarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Rusya Silah Sanayi Şirketi Rostec müdürü Bekhan Ozdoev tarafından yapılan açıklamada "İleriye doğru çalışıyoruz ve gelişmiş özelliklere sahip, gelecek vaat eden yeni bir mühimmat serisi yaratıyoruz" dedi ve Rostec'in NATO tanklarına karşı etkili olabilecek mühimmat geliştirme çabalarını artırdığını ifade etti.

Önceden bilinen bilgilere göre, Rus T-14 Armata tankının cephaneliğinin yüksek güçlü zırh delici alt kalibreli Vakum-1 mermilerini içereceği belirtiliyordu. Bu tungsten çekirdekli, zırh delici kanatlı sabot mermileri, 900 milimetreye kadar zırhı delebilecek kapasitede. Ayrıca, askeri uzman Konstantin Sivkov, T-14 Armata'nın benzersiz yeteneklere sahip olduğunu belirtti ve tankın etkili dinamik zırh sistemi ve aktif koruma sistemiyle donatıldığını açıkladı.

Güneş alevi serisi

Diğer bir haberde ise Rostec'in yeni bir ağır alev makinesi sistemi olan TOS-3'ü geliştirdiği duyuruldu. Bekhan Özdoev, TOS-3'ün paletli bir araçla donatılacağını ve atış menzilini artırarak yeni mühimmat kullanımına olanak tanıyacağını belirtti. Özdoev ayrıca, TOS-3'ün prototipinin üretildiğini açıkladı.

Ayrıca Rusya Ukrayna’da cephe hattında yoğun olarak kullandığı TOS-1A "Solntsepek" ağır alev makinesi sistemlerinin üretimini 2,5 kat artırdı.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Omsk bölgesindeki askeri endüstriyel kompleks (DIC) işletmelerinde yaptığı kontrollerde, savunma sanayii üretimlerinde yaşanan artış ve tanklarda kullanılan yeni güçlendirilmiş zırh kitleri dikkat çekti.

Omsk bölgesinin en büyük savunma sanayiinde 2023 yılında 1200 kişi ek işçi istihdam edildi ve çalışma saatleri 24 saate çıkarıldı. TOS-1A "Solntsepek" ağır alev makinesi ve yeni T-80BVM tanklarının üretimi yapılan tesis aralıksız 3 vardiya çalışıyor.

TOS'un yanı sıra eni T-80BVM tanklarını üreten tesis, çatışma bölgesinde elde edilen tecrübelerle zırhlı araçların montaj hattında iyileştirmeler yaptı. Tanklar için yeni geliştirilen "Pelerin" kamuflaj sistemi ve koruyucu vizörle zırhlı araçların güvenliği artırıldı.
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