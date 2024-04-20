Samanyolu Haber /Gündem / Denizde can pazarı: Dalış hocası bile çıkaramadı /20 Nisan 2024 17:01

Denizde can pazarı: Dalış hocası bile çıkaramadı

Fırtınanın etkili olduğu Antalya'da denize giren Bedirhan Kiril ve onu kurtarmaya çalışan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç'ı, insansız cankurtaran robotu kurtardı.

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Antalya'da saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınaya aldırış etmeden denize giren Bedirhan Kiril (19) ile onu kurtarmak isteyen dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç’ı deniz polisinin insansız cankurtaran robotu kurtardı.

DALGALAR BEŞ METRE

Kentte saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı. Bedirhan Kiril buna aldırış etmeden denize girdi.

Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi.



ROBOTA TUTUNUP ÇIKTILAR

İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi, kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' yolladı. Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril, kıyıya getirildi.

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"KIYIYA GELEMEYİNCE TEKRAR AÇIĞA GİTTİK"

Dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç şunları söyledi:

-Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu.

- Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor.
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