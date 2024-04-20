AKP'den İBB'ye Kent Lokantası takdiri

AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, 9 Mart'ta "Kent lokantasını bir proje olarak İstanbul'a sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor" demiş, İBB Başkanı İmamoğlu ile tartışmaya girmişti.



Kurum, seçimi İmamoğlu'ndan yaklaşık bir milyon daha az oy alarak kaybetti. Aradan 40 gün geçti, yeni dönemde AKP'li bir başka isim; İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Kent Lokanlarını desteklediklerini açıkladı.



MURAT KURUM: SANKİ BİR İŞMİŞ GİBİ...



İstanbul'da emeklilerle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kent Lokantaları 31 Mart seçim sürecinde İstanbul'da adaylar arasında tartışma konusu olmuştu. AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Kent Lokantası'nı bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk" demişti.



İMAMOĞLU: SÖZLERİ AĞRIMA GİTTİ



Rakibi İBB Başkanı İmamoğlu da Kurum'un bu sözlerini "Benim bu yaptığım hizmeti eleştirdiği için ağırıma gitmedi; milyonlarca insanın çektiği hayat pahalılığını, geçim sıkıntısının bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez, diye ağırıma gitti. Ve de gelmiş İstanbul'a aday olacak. Hadi işine bak sen. Milletin bu soğukta neden dört kap yemek sırası beklediğini anlayamaması ağırıma gitti" diyerek eleştirmişti. Tartışmalar İstanbul seçimlerine damgasını vurdu ve İmamoğlu yaklaşık 1 milyon daha fazla oy alarak yeniden seçildi.



"SAYILARININ ARTMASINI OLUMLU BULUYORUZ"



Aradan yaklaşık 40 gün geçti. Bu kez AKP'li yetkili bir isimden farklı bir Kent Lokantası değerlendirmesi geldi. İBB AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, 2023 yılı “Faaliyet Raporu Sunumu"nda grubu adına konuşurken, 2019 yılında görevi devrettiklerinde İstanbul’da 11 milyona yakın ücretsiz yemek dağıtıldığını, bugün ise bu rakamın 9 buçuk milyona düşürüldüğünü söyledi.



Okul, "Kent Lokantalarını destekliyoruz. Evet. Gerçekten güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Sayıların arttırılmasını da gerçekten biz çok olumlu buluyoruz. İstanbul halkı adına" ifadelerini kullandı.