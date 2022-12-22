Rusya, NATO'ya karşı kuzeyde yeni askeri birlik kuruyor

"2023’te özel askeri operasyona devam edeceğiz”





Şoygu, "Sarmat" kıtalararası balistik füzenin daha önce "başarılı şekilde" denendiğini ve bu füzelerin konuşlandırılması sürecinin başladığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "NATO'nun artan askeri potansiyeli nedeniyle" önlem olarak bir güç grubu oluşturmak için adımlar atılması gerektiğini söyledi.Putin'in de katıldığı bakanlığın son yönetim kurulu toplantısında konuşan Şoygu, "Kolektif Batı'nın Rusya'yı izole etme girişimlerine rağmen, uluslararası askeri ve askeri-teknik işbirliği coğrafyasını genişletmeye devam ediyoruz" dedi.Şoygu, "NATO'nun Rusya'nın sınırlarına yakın askeri potansiyelini artırma ve Kuzey Atlantik İttifakı'nı Finlandiya ve İsveç üzerinden genişletme çabaları" olduğunu kaydetti.Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılında 350 büyük uluslararası etkinlik düzenlediğini hatırlatan Şoygu, "Rusya Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'daki 109 devletin silahlı kuvvetleriyle ilişkilerini geliştiriyor" dedi.Rus vatandaşlarının askerliğe alınma yaşını 30’a çıkarmayı planladıklarını dile getiren Şoygu, "Moskova" ve "Leningrad" askeri bölgelerinin oluşturulacağını söyledi.Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinde 2 tümenin kurulacağını aktaran Şoygu, "Rusya Federasyonu’nun güvenliğinin sağlanması ile ilgili sorunları çözmek için ordudaki asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması gerekiyor." şeklinde konuştu.Şoygu, "2023 yılı için öncelikli hedefimiz, özel askeri operasyonun devam ettirilmesi ve Rus güçlerinin Dağlık Karabağ ve Suriye’de barış ve istikrarı sağlamasıdır." ifadesini kullandı.Rusya’nın Hava Stratejik Nükleer Kuvvetlerine "Tu-160M" ve "Tu-95M" tipi savaş uçaklarının dahil edildiğini aktaran Şoygu, "Tsirkon" hipersonik füzesinin seri sevkiyatına başlandığı bilgisini paylaştı.Rusya’nın "nükleer üçlemesinin" (stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltıları) stratejik caydırıcılığının yüksek seviyede olduğunu dile getiren Şoygu, Stratejik Nükleer Kuvvetlerin hazırlık seviyesinin yüzde 91,3'e çıkarıldığını söyledi.