Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Avrupa şubeleri batış noktasında /28 Şubat 2022 10:45

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Avrupa şubeleri batış noktasında

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Avrupalı yan kuruluşlarının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının itibar maliyeti nedeniyle batış noktasında veya batma olasılığının yüksek olduğunun değerlendirildiğini duyurdu.

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ECB'den yapılan açıklamada, 2021 sonunda 13,6 milyar euro varlığa sahip merkezi Avusturya’da bulunan Sberbank Europe AG ile Hırvatistan ve Slovenya'daki yan kuruluşlarının son günlerde hızlı bir mevduat çıkışı yaşadığı, borçlarını ödeyememesi veya diğer yükümlülüklerini vadesi geldiği zaman yerine getirememesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sberbank Europe AG ve iştiraklerinde, jeopolitik gerilimlerin itibar etkisinin bir sonucu olarak önemli mevduat çıkışları görüldü." denildi.

Bunun söz konusu bankalarda likidite pozisyonunun bozulmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, bu bankalarda likiditede pozisyonunu düzeltmek için mevcut hiçbir önlem olmadığı vurgulandı.

Bu arada, Sberbank Europe AG'nin Macaristan, Çekya, Sırbistan ve Bosna-Hersek de dahil olmak üzere Avrupa bankacılık birliği dışında da yan kuruluşları bulunuyor.

AB'de mevduat sahibi başına mevduat garantisi 100 bin euro.

Washington yönetimi, geçen hafta Sberbank dahil olmak üzere Rusya'nın 5 bankasına Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaptırım uygulama kararı almıştı.

Rus rublesi yüzde 30'a yakın değer kaybetti

Bu arada Batılı ülkelerin Rus bankalarını SWIFT küresel ödeme sisteminden çıkarma kararı sonrası, Ruble pazartesi günü erken saatlerde ABD doları karşısında %26 değer kaybetti.

Cuma günü geç saatlerde dolar karşısında 84 seviyesinden işlem gören ruble, 105 seviyesine düşerek rekor değer kaybetti.

Son olarak Japonya da ABD ve diğer batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarına katılma kararı almıştı.

Rusya merkez bankasına getirilen kısıtlamalar, bankanın Kremlin'in elinde bulunan yaklaşık 640 milyar dolarlık rezerve erişimi engellemeyi amaçlıyor.
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