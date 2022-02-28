Petrol fiyatlarında sert artış

HAFTA SONU GERİLİM ARTTI





ARZ ŞOKU KORKUSU BÜYÜYOR





AKARYAKIT FİYATLARI ARTMIŞTI





NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki Ukrayna krizinin hafta sonu karşılıklı adımlarla büyümesi üzerine petrol fiyatlarında çok sert artış oldu.Geçen haftayı 97 dolar seviyelerinde kapatan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, bu sabah 105 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas tipi ham petrol de 99 doları gördü.Petrol, geçen hafta da 105 dolara kadar yükselmişti. Bu seviye, 2014 sonrasındaki yaklaşık 7,5 yıllık dönemin zirvesi. Batı Teksas petrolünde de geçen hafta 100 dolar seviyesi görülmüştü.Rusya'nın Ukrayna işgaline misilleme olarak ABD ve AB'nin bazı Rus bankalarını Swift sisteminden çıkarma konusunda anlaşması, Rusya Merkez Bankası'nın yaptırım kapsamına alınması, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya askeri yardımlarını artıracaklarını açıklaması ve Rusya'nın nükleer silahlarını kullanıma hazır hale getirmesi gibi hamleler, hafta sonunda gerilimi hızla yükseltti.ABD ve AB'nin geçen hafta açıkladığı ilk yaptırım paketlerinde petrol ve doğalgaz ticaretinin muaf tutulması ve Rusya'nın Swift sisteminden atılmaması üzerine petrol fiyatları 105 dolardan 97 dolara kadar gerilemişti.Dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi olan Rusya, küresel petrol arzının da yüzde10'unu sağlıyor. Uzmanlar, Rusya'nın petrol ihracatının engellenmesinin, petrol piyasalarında büyük şoka neden olacağı ve dünya genelinde zaten yüksek olan enflasyonu kontrolden çıkaracağı uyarısında bulunuyor.ANZ emtia stratejisti Daniel Hynes, “ABD ve Avrupa'nın bazı Ruz bankalarını Swift sisteminden atması, yakın dönemde petrolde arz sorunu olabileceği korkusunu artırdı” dedi.Petrol piyasasının zaten sıkı olduğuna, OPEC+ ülkelerinin vaat ettikleri üretim artışı hedeflerine ulaşmakta zorluk çektiklerine işaret eden Hynes, “arz riski en yüksek seviyede” dedi.Bir başka petrol analisti Stephen Brennock, “Başkan Putin’in Rus nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirme kararı, petrol fiyatları için destekleyici olabilecek açık ve endişe verici bir tırmanış” dedi.Suudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği OPEC+ ülkeleri, 2 Mart'ta toplanacaklar. Toplantıda, nisan ayı için de günlük petrol üretiminin 400 bin varil artırılması kararının çıkması bekleniyordu ancak son gelişmeler sonrasında toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor.Geçen hafta artan petrol fiyatları ve dolar/TL’deki artış, akaryakıt fiyatlarına büyük zam olarak yansımıştı. Cuma gecesi, benzine 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam yapılmıştı.Cuma günü petrol fiyatları ve dolar/TL’deki geri çekiliş nedeniyle 28 Şubat gecesi (bu gece) için indirim beklentisi oluşmuştu.Ancak petrol fiyatları ve dolar/TL’de tekrar yükseliş yaşandı.