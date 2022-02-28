Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi! /28 Şubat 2022 10:59

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te Rusya-Ukrayna savaşına ait "sıcak görüntü" diye yayınlanan görüntülerin, bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak tarihinde paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi! Uzmanlar da savaşı tartışıyordu, çakma görüntü olduğunu anlayamadılar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş beşinci gününde. Sıcak çatışmalar devam ederken sosyal medya ve basındaki bilgi kirliliği de dikkat çekiyor. Gerçekliği teyit edilemeyen görüntü ve fotoğrafların yanı sıra geçmişte dünyanın farklı yerlerinde çekilen çok sayıda video da yeni gibi paylaşılıyor.

Bu yanıltıcı görüntülerin bir örneği de CNN Türk'ün de canlı yayında ekranlara geldi. "Geceye dair sıcak bir görüntü" diye yayınlanan görüntülerin, bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.

Moderatör Yasin Erçağlayan, "Uçak savar atışlarının yoğun şekilde yapıldığı geceye dair sıcak bir görüntü" diyerek görüntülerin Kiev'den olduğunu iddia etti.


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CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

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