Samanyolu Haber /Gündem / Rusya onayladı! Listede ABD ve Çekya da var /14 Mayıs 2021 23:46

Rusya onayladı! Listede ABD ve Çekya da var

Rusya hükümeti, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 Nisan'da yayınladığı kararname kapsamında aralarında ABD ve Çekya'nın da yer aldığı "Hasım Ülkeler" listesini onayladı.

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Rusya’dan, aralarında ABD ve Çekya’nın da bulunduğu “Hasım Ülkeler” listesine onay geldi. Rusya hükümetinin internet sitesi üzerinden yayınlanan kararnamede, aralarında ABD ve Çekya’nın da yer aldığı “Hısım Ülkeler” listesinin resmen onaylandığı belirtildi.

Kararnamede, “Rusya’ya, Rusya vatandaşlarına ve Rusya’daki tüzel kişilere yönelik düşmanca eylemlerde bulunan ülkelerin listesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 Nisan 2021 tarihli, 243 sayılı Yabancı Devletlerin düşmanca eylemlerine karşı önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararnamesi ile belirlenen tedbirler hususlarda onaylandı” ifadeleri yer aldı.

Kararnamede, ABD ve Çekya’ya karşı alınan önlemler kapsamında ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin diplomatik temsilciliğinde Rusya vatandaşlarının çalışamayacağı, Çekya’nın ise sadece 19 Rus çalışan ile iş sözleşmesi imzalayabileceği belirtildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada, içinde ABD ve Çekya’nın olduğu bir Hasım Ülkeler listesinin hazırlandığını, bu kararın ise ABD ve Çekya’nın Rusya’ya karşı tavırlarından dolayı hazırlandığını ifade etmişti.
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