Samanyolu Haber /Dünya / 'Rusya savaç uçağı Estonya hava sahasını ihlal etti' iddiası /31 Ocak 2022 23:34

'Rusya savaç uçağı Estonya hava sahasını ihlal etti' iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamayı reddetti.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağının Estonya hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamayı reddetti.

Estonya Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ocak Cumartesi günü Rus Su-27 savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Olayın Vaindloo Adası’nda meydana geldiği belirtilirken ihlalin bir dakikadan kısa sürdüğü ifade edildi. Uçağın alıcı verici cihazının kapalı olduğu ve Estonya hava trafik kontrolü servisiyle irtibata geçmediği öne sürüldü. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rus Maslahatgüzarı bakanlığa çağırarak protesto notasını sundu.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “29 Ocak 2022 tarihinde Rus Su-27 savaş uçakları Baltık Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirmedi” ifadesine yer verildi.

Bakanlık, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin tüm uçuşları tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun şekilde hiçbir ülkenin sınırlarını ihlal etmeden gerçekleştirdiğini kaydetti.


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