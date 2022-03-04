Samanyolu Haber /Gündem / Rusya SİHA'lar için bastırdı, Erdoğan damat Selçuk'u yüzüstü bıraktı /04 Mart 2022 19:05

Rusya SİHA'lar için bastırdı, Erdoğan damat Selçuk'u yüzüstü bıraktı

RIA Novosti gazetesi, Ankara'nın Ukrayna'da kullanılan Bayraktar SİHA'larıyla ilgili Rusya'dan gelen tepkilerin ardından açıklama yaptığını yazdı.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'da Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA teslim ettiği yönündeki haberlerin ardından açıklama yaparak “Ukrayna, Bayraktarları özel bir şirketten satın aldı ama yardım olarak almadı” dedi.

Artı Gerçek'in haberine göre Rusya’nın işgal saldırıları sırasında Türkiye’nin Ukrayna’ya Bayraktar SİHA teslim ettiği haberleri Rusya’da tepkilere neden oldu.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yı sakinleştirmeyi amaçlayan bir açıklama yaptı.

‘UKRAYNA, BAYRAKTARLARI ÖZEL BİR ŞİRKETTEN SATIN ALDI’

RİA Novosti’nin haberine göre Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Ukrayna, Bayraktarları özel bir şirketten satın aldı ama yardım olarak almadı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın açıklamalarına dayandırılan haberde, Türkiye’nin Bayraktar insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna’ya yardım olarak transfer etmediğini, özel bir şirketten satın aldığını söyledi.

‘TÜRKİYE’DEN YARDIM DEĞİL’

Kıran’ın açıklamaları şöyle:

“Bayraktar özel bir şirketin ürünüdür. Ukrayna da bu ürünü firmamızdan almak istedi ve aralarında anlaşma yapıldı. Bu ürünü verdiler. Dünyanın her yerinde öyle. Bugün, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri’nin özel askeri-sanayi kompleksi şirketleri var. Özel askeri-sanayi kompleksi şirketleri ülkelerle bu tür anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeler onları bir şeye mecbur etmiyor. Bu Türkiye’den bir yardım değil, Ukrayna’nın bir Türk şirketinden satın aldığı ürünler. Elbette bu ürünlerle gurur duyuyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya SİHA'lar için bastırdı, Erdoğan damat Selçuk'u... Sonraki Haber >>

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Ayçiçek yağınızı idareli kullanın

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Son bağımsız Rus televizyonu da Ukrayna işgaline 'işgal' dediği için kapatıldı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

Ukrayna'da, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın çıktı

"Kavgamızı birlikte vermezsek 5'li çeteler bizi soymaya devam edecek"

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:09:08