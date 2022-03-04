Rusya SİHA'lar için bastırdı, Erdoğan damat Selçuk'u yüzüstü bıraktı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'da Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA teslim ettiği yönündeki haberlerin ardından açıklama yaparak “Ukrayna, Bayraktarları özel bir şirketten satın aldı ama yardım olarak almadı” dedi.







Artı Gerçek'in haberine göre Rusya’nın işgal saldırıları sırasında Türkiye’nin Ukrayna’ya Bayraktar SİHA teslim ettiği haberleri Rusya’da tepkilere neden oldu.





Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yı sakinleştirmeyi amaçlayan bir açıklama yaptı.





‘UKRAYNA, BAYRAKTARLARI ÖZEL BİR ŞİRKETTEN SATIN ALDI’





RİA Novosti’nin haberine göre Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Ukrayna, Bayraktarları özel bir şirketten satın aldı ama yardım olarak almadı” ifadelerini kullandı.





Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın açıklamalarına dayandırılan haberde, Türkiye’nin Bayraktar insansız hava araçlarını (İHA) Ukrayna’ya yardım olarak transfer etmediğini, özel bir şirketten satın aldığını söyledi.





‘TÜRKİYE’DEN YARDIM DEĞİL’





Kıran’ın açıklamaları şöyle:





“Bayraktar özel bir şirketin ürünüdür. Ukrayna da bu ürünü firmamızdan almak istedi ve aralarında anlaşma yapıldı. Bu ürünü verdiler. Dünyanın her yerinde öyle. Bugün, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri’nin özel askeri-sanayi kompleksi şirketleri var. Özel askeri-sanayi kompleksi şirketleri ülkelerle bu tür anlaşmalar yapabilir. Bu ülkeler onları bir şeye mecbur etmiyor. Bu Türkiye’den bir yardım değil, Ukrayna’nın bir Türk şirketinden satın aldığı ürünler. Elbette bu ürünlerle gurur duyuyoruz.”