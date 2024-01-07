Rusya sınır şehrini tahliye etmek istiyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Özellikle son bir hafta Ukrayna füzelerine hedef olan ve yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği sınır şehri Belgorod’dan tahliyeler başladı.





Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, yetkililerin şehir halkını Ukrayna'dan gelen bombardıman nedeniyle geçici olarak yakındaki diğer yerleşim yerlerine taşınmasına yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.





Vali, şehirdeki vatandaşların çatışma bölgesinden daha uzakta olan Stary Oskol ve Gubkin şehirlerine taşınabileceğini belirtti. Diğer şehirlere seyahat etmek isteyen Belgorodlıların ya valiliği ya da Belgorod belediye başkanlığı ile iletişime geçmesi ya da 112'yi araması gerekiyor.





Şu ana kadar komşu bölgeler Kursk, Kaluga ve Lipetsk şehirleri, gerekirse Belgorod sakinlerini kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.





Belgorod belediyesi, Ukrayna ordusunun bombardımanın ardından şehirde bulunan toplu programların, fuarların iptal edildiğini ve yerel alışveriş merkezlerindeki işlerin askıya alınmasının uzatılabileceğini duyurdu.