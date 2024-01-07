Samanyolu Haber /Gündem / Washington'un silah tedarik edecek fonu tükendi ancak Kiev umutlu /07 Ocak 2024 16:43

Washington'un silah tedarik edecek fonu tükendi ancak Kiev umutlu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, CNN’e verdiği röportajda Kiev'e verilen desteğin devam edeceğini umduğunu ifade etti.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukraynalı bakan, ülkesinin ABD ve Avrupa Birliği'nden askeri yardım sıkıntısı yaşanması durumunda bir planı olup olmadığı sorusuna: "B planını hazırlamadık çünkü A planımıza güveniyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Bakana göre Ukrayna “sahip olduğu kaynakları dikkate alarak mücadele edecek.”

Kiev'e sağlanan yardımın hayırseverlik olmadığını, "NATO'nun ve Amerikan halkının refahının savunulmasına yapılan bir yatırım" olduğunu savunan Dmitry Kuleba, Rusya kazanırsa "dünya çapındaki liderlerin onun örneğini takip etme cazibesine kapılacağına" inandığını belirtti.

Aralık ayında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya silah sağlanmasında gecikmeler yaşandığını itiraf etti.

Pentagon ayrıca Washington'un Kiev'e silah tedarik edecek fonunun tükendiğini açıkladı. Biden yönetimi Ukrayna’ya yeni silah yardımı paketini henüz Kongre’den geçiremedi.

Bir gecikmede Danimarka’dan

Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi vaat eden Danimarka’dan gecikme haberi geldi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ilk F-16'ların yılbaşı gecesi Ukrayna'ya gideceğini söylemişti. Ancak Berlingske gazetesinin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Danimarka, ilk altı F-16 savaş uçağının Ukrayna'ya teslimatını bu yılın ikinci çeyreğine bıraktı.

Danimarka ve Hollanda, Ukrayna'ya Amerikan F-16 savaş uçakları sağlamayı kabul eden ilk ülkeler oldu. Hollanda Savunma Bakanı Kaisa Ollongren, ilk savaş uçaklarının 2024 yılında Ukrayna'ya gönderilmesinin planlandığını söyledi.

Beyaz Saray, pilotlarının eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Kiev'in üçüncü ülkelerden savaş uçakları alacağını doğruladı.
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