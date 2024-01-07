Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan resmen açıkladı: İşte 26 il ve başkan adayları /07 Ocak 2024 15:42

Erdoğan resmen açıkladı: İşte 26 il ve başkan adayları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yapan AKP, 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirdeki adayını açıkladı.

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AKP yerel seçim startını bugün verdi. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yapan AKP, 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirdeki adayını açıkladı. 

Açıklanan adaylar ve şehirler ise şu şekilde: 

1- Artvin: Mehmet Kocatepe

2- Aydın: Mustafa Savaş

3- Balıkesir: Yücel Yılmaz

4- Bingöl: Erdal Arıkan

5- Bitlis: Nesrullah Tanğlay

6- Bursa: Alinur Aktaş

7-Çanakkale: Julide İskenderoğlu

8- Çankırı: Hüseyin Filiz

9- Denizli: Osman Zolan

10-Düzce: Faruk Özlü

11 Edirne: Belgin İba

12- Elazığ: Şahin Şerifoğulları

13-Erzurum: Mehmet Sekmen

14-Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

15- Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

16- Isparta: Şükrü Başdeğirmen

17- Kastamonu: Tahsin Babaş

18- Kocaeli: Tahir Büyükakın

19- Muğla: Aydın Ayaydın

20- Ordu: Mehmet Hilmi Güler

21- Rize: Rahmi Metin

22- Samsun: Halit Doğan

23- Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

24- Tokat: Eyüp Eroğlu

25-Yalova: Mustafa Tutuk

26- İstanbul: Murat Kurum
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