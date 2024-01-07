Erdoğan resmen açıkladı: İşte 26 il ve başkan adayları

AKP yerel seçim startını bugün verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yapan AKP, 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirdeki adayını açıkladı.
Açıklanan adaylar ve şehirler ise şu şekilde:
1- Artvin: Mehmet Kocatepe
2- Aydın: Mustafa Savaş
3- Balıkesir: Yücel Yılmaz
4- Bingöl: Erdal Arıkan
5- Bitlis: Nesrullah Tanğlay
6- Bursa: Alinur Aktaş
7-Çanakkale: Julide İskenderoğlu
8- Çankırı: Hüseyin Filiz
9- Denizli: Osman Zolan
10-Düzce: Faruk Özlü
11 Edirne: Belgin İba
12- Elazığ: Şahin Şerifoğulları
13-Erzurum: Mehmet Sekmen
14-Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
15- Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
16- Isparta: Şükrü Başdeğirmen
17- Kastamonu: Tahsin Babaş
18- Kocaeli: Tahir Büyükakın
19- Muğla: Aydın Ayaydın
20- Ordu: Mehmet Hilmi Güler
21- Rize: Rahmi Metin
22- Samsun: Halit Doğan
23- Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
24- Tokat: Eyüp Eroğlu
25-Yalova: Mustafa Tutuk
26- İstanbul: Murat Kurum