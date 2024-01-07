Erdoğan resmen açıkladı: İşte 26 il ve başkan adayları

AKP yerel seçim startını bugün verdi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yapan AKP, 12'si büyükşehir olmak üzere 26 şehirdeki adayını açıkladı.





Açıklanan adaylar ve şehirler ise şu şekilde:





1- Artvin: Mehmet Kocatepe





2- Aydın: Mustafa Savaş





3- Balıkesir: Yücel Yılmaz





4- Bingöl: Erdal Arıkan





5- Bitlis: Nesrullah Tanğlay





6- Bursa: Alinur Aktaş





7-Çanakkale: Julide İskenderoğlu





8- Çankırı: Hüseyin Filiz





9- Denizli: Osman Zolan





10-Düzce: Faruk Özlü





11 Edirne: Belgin İba





12- Elazığ: Şahin Şerifoğulları





13-Erzurum: Mehmet Sekmen





14-Eskişehir: Nebi Hatipoğlu





15- Giresun: Aytekin Şenlikoğlu





16- Isparta: Şükrü Başdeğirmen





17- Kastamonu: Tahsin Babaş





18- Kocaeli: Tahir Büyükakın





19- Muğla: Aydın Ayaydın





20- Ordu: Mehmet Hilmi Güler





21- Rize: Rahmi Metin





22- Samsun: Halit Doğan





23- Sinop: Yakup Üçüncüoğlu





24- Tokat: Eyüp Eroğlu





25-Yalova: Mustafa Tutuk





26- İstanbul: Murat Kurum