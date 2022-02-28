'Rusya SWIFT’ten çıkarıldı, ceremesini Türkiye de çekecek'

Dünya yazarı, "Bu savaşın Türkiye’ye olan etkisi her geçen gün daha da artıyor. Şimdi Rusya’yı ekonomik anlamda köşeye sıkıştıracak en önemli adım atıldı ve bu ülkenin SWIFT’ten çıkarılması kararlaştırıldı ama hiç kuşku yok ki bu karar bizi de olumsuz etkileyecek. Yalnızca bizi değil tabii ki, Rusya ile yoğun ekonomik ilişki içinde olan tüm ülkeleri..." değerlendirmesini yaptı.Aktaş, Rusya'nın SWIFT dışına çıkarılmasının nelere yol açacağını şöyle anlattı:"Savaşın yol açtığı sorunlara şimdi bir de Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılmasından kaynaklanacak sorunlar eklenecek. Rusya sistemden tümüyle dışlanmıyor ama önemli bankalarına bu yasak geliyor. Bir ülkenin SWIFT dışına çıkarılması kuşkusuz yalnızca o ülkeyi etkilemiyor. Zaten özellikle Almanya'nın Rusya'nın bu sistemin dışında bırakılmasına pek sıcak yaklaşmamasının altında kendilerinin de bu karardan zarar görecek olmaları yatıyor.Şimdi Rusya'nın yapacağı ödemeler de, bu ülkeye yapılacak ödemeler de aksayacak. Bu işlemler için dolambaçlı yollara başvurulması gerekecek, bu da hem maliyet artışı anlamına gelecek, hem de genel yaptırımın dışında hareket etmeye çalışan ülkenin de bir şekilde yaptırıma uğramasına yol açacak.Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin ödemeleri de tabii ki bu sistem çerçevesinde yapılıyordu. Aynı şekilde ithal ettiğimiz enerji ve tarım ürünleri için de ödemeyi bu sistemle gerçekleştiriyorduk.Peki şimdi ne olacak, ödemeler nasıl yapılacak? Batı’nın İran’a dönük yaptırımlarını aşmak için başvurulan girişimler yüzünden bir kamu bankamızın nasıl davalık olduğunu unutmamak gerekiyor.Başvuracağımız yan yollar, örneğin yurtiçinde Merkez Bankası’nın arka kapıdan döviz satmasına benzemez; bunun bize de yaptırımı olur. Türkiye adeta tam bir açmazda...Rusya’ya dönük yaptırımları tümüyle benimsesek bir türlü, benimsemesek bir türlü...Bu yaz çok zor geçecek!"