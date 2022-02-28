Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Ukrayna'da hangi silahları kullanıyor? /28 Şubat 2022 09:35

Rusya Ukrayna'da hangi silahları kullanıyor?

Rusya'nın daha önce Suriye'de ve Çeçenistan'da kullandığı çok namlulu bir roketatar sistemi olan gelişmiş TOS-1 aracını Ukrayna sınırına taşıdığına dair iddialar ortaya atıldı.

SHABER3.COM

CNN muhabiri tarafından cumartesi günü yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait geleneksel silahların en korkulanlarından TOS-1'in Ukrayna sınırına birkaç km mesafede olan Rus kenti Belgorod'dan geçişi kaydedildi.

Çok namlulu roketatar sistemi TOS-1, T-72 tankları üzerine monte edilen ve termobarik roketler fırlatan bir savaş aracı.

Yüksek sıcaklık ve basınçta patlama oluşturabilen TOS-1, nükleer olmayan en güçlü kara silahlarından biri olarak biliniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde esas olarak BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemini kullandığı biliniyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Rus ordusunun yerleşim birimlerinde çoklu roketatar sistemi ve seyir füzeleri kullanması, sivil kayıpları konusunda endişe yaratıyor.


Bellingcat adlı araştırma sitesinin ayrıca, Uragan ve Smerch adlı gelişmiş roket fırlatma sistemleri ile bunlara ait mühimmatların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair delilleri incelediği belirtildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazar günü yaptığı açıklamayla " Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirme" emri verdiğini bildirdi.

Putin'in açıklamaları nükleer silah tehdidi olarak yorumlansa da Rusya Ukrayna'yı işgali sırasında şu ana kadar çoğunlukla geleneksel T-72 tankı ve BMP3 savaş aracı gibi sistemler ile Mi-8 ile Ka-52 saldırı helikopterlerini kullanıyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya Ukrayna'da hangi silahları kullanıyor? Sonraki Haber >>

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Kemal Gülen'le 'Ana Haber' ekranlara geri dönüyor

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

Andrey Rublev'den Rusya-Ukrayna savaşına tepki!

İmha edilen bir Rus konvoyu

İmha edilen bir Rus konvoyu

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Ukraynalı çocuktan Putin'e mesaj: Ordunu geri çek

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi

Rus zırhlı aracı otomobili 'zevk için' ezdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:04:48