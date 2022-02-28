Rusya Ukrayna'da hangi silahları kullanıyor?

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Rus ordusunun yerleşim birimlerinde çoklu roketatar sistemi ve seyir füzeleri kullanması, sivil kayıpları konusunda endişe yaratıyor.





Bellingcat adlı araştırma sitesinin ayrıca, Uragan ve Smerch adlı gelişmiş roket fırlatma sistemleri ile bunlara ait mühimmatların Ukrayna'daki savaşta kullanıldığına dair delilleri incelediği belirtildi.









Putin'in açıklamaları nükleer silah tehdidi olarak yorumlansa da Rusya Ukrayna'yı işgali sırasında şu ana kadar çoğunlukla geleneksel T-72 tankı ve BMP3 savaş aracı gibi sistemler ile Mi-8 ile Ka-52 saldırı helikopterlerini kullanıyor.









CNN muhabiri tarafından cumartesi günü yayınlanan görüntülerde, Rus ordusuna ait geleneksel silahların en korkulanlarından TOS-1'in Ukrayna sınırına birkaç km mesafede olan Rus kenti Belgorod'dan geçişi kaydedildi.Çok namlulu roketatar sistemi TOS-1, T-72 tankları üzerine monte edilen ve termobarik roketler fırlatan bir savaş aracı.Yüksek sıcaklık ve basınçta patlama oluşturabilen TOS-1, nükleer olmayan en güçlü kara silahlarından biri olarak biliniyor.Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde esas olarak BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemini kullandığı biliniyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazar günü yaptığı açıklamayla " Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirme" emri verdiğini bildirdi.