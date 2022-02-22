Samanyolu Haber /Gündem / Rusya-Ukrayna gerilimi futbolu da etkiledi /22 Şubat 2022 12:16

Rusya-Ukrayna gerilimi futbolu da etkiledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya operasyon emri vermesi, UEFA'yı da harekete geçirdi. Şampiyonlar Ligi finali tehlikeye girdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı sonrası UEFA’nın harekete geçtiği ileri sürüldü. İddiaya göre, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin oynanacağı şehir değişebilir.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Şampiyonlar Ligi Finali’ni St. Petersburg’dan alarak başka bir ülkede düzenleyeceği iddia edildi.

İngiliz gazetesi Daily Star’ın haberine göre, 28 Mayıs tarihinde Rusya'daki Gazprom Arena’da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali tehlike altında.

Haberde, UEFA’nın, Putin'in Luhansk ve Donetsk’i tanıma kararı sonrası durumu yakından izlediği kaydedilirken Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde, finalin oynanacağı şehrin değiştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

İddiaya göre, St. Petersburg yerine düşünülen stadyumlar arasında İngiltere’nin Londra kentindeki Wembley Stadı bulunuyor.

UEFA, geçen sezon İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’nin, Koronavirüs'ün etkisini artırması sebebiyle, Portekiz kenti Porto’da düzenlenmesine karar vermişti.
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