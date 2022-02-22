Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve kararı "reddettiklerini" ifade etti.





Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili ilk açıklamasında Putin'in attığı imzanın Minsk anlaşmalarının yanı sıra Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de açıkça ihlal ettiğini vurgulamıştı.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz" denildi.









