Rusya ve ABD’den Suriye’de hava saldırısı

Suriye'de kısmen durulan iç savaş sonrasında bazı bölgeler çeşitli unsurların hedefi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ABD güçlerinin İran destekli Devrim Muhafızlarını, Rusya'nın ise El Nusra'yı Suriye'de hedef aldığı aktarıldı.ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde İran Devrim Muhafızlarına bağlı grupların kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.Saldırıların, ABD Başkanı Joe Biden’ın onayıyla düzenlendiğini aktaran Albay Joe Buccino, “Başkan bu saldırılar için talimat verdi” dedi.Açıklamada, saldırıların, ABD güçlerini, 15 Ağustos’ta İran destekli gruplarca yapılana benzer saldırılardan koruma amaçlı olduğu öne sürüldü.Suriye’de çoğu doğuda olmak üzere yaklaşık 900 ABD askeri bulunuyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı destekleyen İranlı gruplar ise Fırat’ın batısında, Irak’tan el Bukemal sınır kapısı üzerinden malzeme aldıkları Deyrizor vilayetinde yoğunlaşmış durumda.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı da Suriye’de El Nusra'nın bir kampının vurulduğunu duyurdu.