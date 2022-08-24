Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile ilgili dikkat çeken 'İsrail' analizi /24 Ağustos 2022 19:39

Türkiye ile ilgili dikkat çeken 'İsrail' analizi

Türkiye ile İsrail arasında yeniden büyükelçilerin atanması seviyesine gelinmesi konusunda ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından dikkat çeken bir analiz yapıldığı ifade edildi.

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Türkiye'nin uzun süredir doğrudan temasta bulunmadığı İsrail yönetimiyle yeniden karşılıklı büyükelçi atama kararı alması dünya gündeminde de geniş yer bulmuştu.
Bu konuda bir analiz oluşturan ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından ortaya konulan ifadelerde, Türkiye'nin bölgesinde yaşadığı güvenlik endişelerine dikkat çekildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail arasında karşılıklı olarak büyükelçi atanacağını; dışişleri bakanlığının bu konudaki taslak çalışmasını tamamlamak üzere olduğunu duyurdu.

ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından yapılan analizde, Türk hükümetinin, ülke içinde ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğu; PKK terörü, Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkiler gibi konularda güvenlik endişelerine sahip olduğu için de İsrail ve diğer bölgesel güçlerle gerilimi düşürmenin çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğinin altı çizildi.

Analizde ayrıca; Türkiye'nin, F-16 alımı konusunda "Yahudi lobi ve kuruluşlarından destek göreceğine inanıldığı" vurgulandı.

İRAN FAKTÖRÜ

İsrail için Ortadoğu ve çevresindeki Arap olmayan ülkelerle ilişkiler kurmanın her zaman önemli olduğunun altının çizildiği analizde, "Türkiye'nin, İsrail istihbarat örgütlerine, İran'ı daha yakından takip etme olanağı tanıdığı" vurgulandı.

Analize göre İsrail tarafı, Türkiye ile gelişen ilişkilerin İstanbul'da varlığını sürdüren Hamas üzerinde baskı oluşturacağını umuyor.
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