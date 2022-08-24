Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirdi /24 Ağustos 2022 19:31

Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirdi

Beşiktaş'ın Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna kattığı açıklandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir de 10 numara alıyor.

Siyah beyazlılar, Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralama konusunda tüm şartlarda anlaşma sağladı. Kısa sürede İstanbul'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi. Beşiktaş bu transfer için Everton'a herhangi bir ücret ödemeyecek.
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