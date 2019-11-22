Rusya ve Japonya arasında 74 yıl sonra...

2. Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmadığı için halen resmen savaşta olan Rusya ile Japonya'nın dışişleri bakanları barış anlaşması için görüşecek.



Japonya Dışişleri Bakanı resmi bir İkinci Dünya Savaşı barış anlaşmasıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gelecek ay Rusya'yı ziyaret etmeyi kabul etti.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Japon Dışişleri Bakanı Toşimitsu Motegi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Aralık ayının ortalarında Rusya'da buluşmak ve konuyu görüşmek üzere anlaştılar.





Japonya, II. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin kontrolüne geçen Kuril Adaları üzerinde hak iddia ediyor.





Kuril adaları, Japon ana adasıyla Rusya’nın arasında uzanan bir takımada dizisi. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından düzenlenen Yalta Konferansı’nda Kuril Adaları’nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde kalması kabul edilmişti. Ancak Soğuk Savaş’la birlikte 1950’lerden itibaren Japonya, ABD’nin desteğiyle adaların en güneyinde bulunan dört ada üzerinde hak iddia etmeye başladı. Bu tartışma nedeniyle Rusya ve Japonya bugüne kadar bir barış anlaşması imzalamadı.