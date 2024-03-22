Rusya'da konser salonuna saldırı: Çok sayıda ölü

Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi.Saldırının kamuflaj giyen en az üç kişi tarafından otomatik silahlarla gerçekleştirildiği bildirildi.Saldırının ardından binada iki patlama yaşandı ve çatışma çıktı.En az 40 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı olaylarda insanların bölgeden tahliye edilmeye çalışıldığı aktarıldı.Sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, konsere giden büyük bir kalabalığın salondan kaçmaya çalıştığı ve ardından silah seslerinin duyulduğu görülüyor.Rus basını, yangının binanın büyük bir kısmını kapladığını, içeride ve binanın çatısında insanların mahsur kaldığını yazdı. Olay yerine 50'den fazla ambulans ekibi gönderilirken helikopterler yangını söndürmeye çalışıyor.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı ilk açıklamada “büyük bir trajedi yaşandığını” kaydetti. Saldırıda ölenler olduğunu doğrulayan Sobyanin, taziye dileklerini bildirdi.Sobyanin Moskova'da tüm büyük ölçekli spor, kültür ve diğer kamu etkinliklerinin iptal edileceğini söyledi.Savcılar, saldırının ardından soruşturma açarak olayı terör eylemi olarak niteledi.Saldırının ardından başkentteki tren istasyonlarında güvenlik önlemleri artırıldı.Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, başkentte konser salonuna yapılan terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.Beyaz Saray, Moskova’daki saldırıyla ilgili olarak “görüntülerin korkunç” olduğuna dair bir açıklama yaptı.“­Düşüncelerimiz kurbanlarla” denilen açıklamada Moskova’daki ABD’lilerin bulundukları yerlerde kalmaları istendi.Beyaz Saray, saldırılara şu an için Ukrayna’nın karıştığına dair bir delil olmadığını ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’ye tepki gösterildi. Ukrayna’nın saldırıya karışmadığının hangi kaynağa dayandırıldığının sorulduğu açıklamada “Saldırının arkasında kimin olduğunu Rusya’nın kendi kolluk kuvvetleri belirleyecek” denildi.Ukrayna İstihbarat Teşkilatı’nın sözcüsü, saldırıyla ilgili ilk yaptığı açıklamada “Moskova’daki olaylar, Rus özel servislerinin bilinçli provokasyonu” değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart’ta Rusya'nın başkentinde aşırılıkçıların büyük bir saldırı planı yaptığını belirterek vatandaşlarını uyarmıştı."Elçiliğimiz aşırılık yanlısı grupların Moskova'da konser gibi büyük etkinliklere saldırı planlarıyla ilgili raporları takip ediyor. ABD vatandaşlarının gelecek 48 saat içinde kalabalık etkinliklerden uzak durmaları tavsiye edilir" denilen açıklamada, saldırı planıyla ilgili detay verilmemişti.