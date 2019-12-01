Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'da otobüs donmuş göle uçtu: 19 ölü, 18 yaralı /01 Aralık 2019 14:25

Rusya'da otobüs donmuş göle uçtu: 19 ölü, 18 yaralı

Rusya’da Sretensk-Çita kentleri arasında seferini yapan otobüs Zabalkayski bölgesinde Sretensk’ten 60 kilometre uzaklıkta köprüden düşerek kaza yaptı. Olayda 2'si çocuk 19 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Rusya’nın uzak doğusunda Zabalkayski bölgesinde bir otobüs, Sretensk kentinden 60 kilometre uzaklıktaki köprüden saparak donmuş Kuenga Nehri’ne düştü.

Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Trafik Güvenliği Müfettişliği’ne göre, 44 kişiyi taşıyan otobüste 2'si çocuk 19 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Rus basınına konuşan kaynak, 14 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri gönderildi. Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili gerekli güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmadığı gerekçesiyle cezai dava başlattı.

Olayın nedenleri araştırılıyor. İlk verilere göre, lastik patlaması nedeniyle şoför, otobüsün kontrolünü kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'da otobüs donmuş göle uçtu: 19 ölü, 18 yaralı Sonraki Haber >>

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:31