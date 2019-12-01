Rusya'da otobüs donmuş göle uçtu: 19 ölü, 18 yaralı

Rusya’nın uzak doğusunda Zabalkayski bölgesinde bir otobüs, Sretensk kentinden 60 kilometre uzaklıktaki köprüden saparak donmuş Kuenga Nehri’ne düştü.







Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Trafik Güvenliği Müfettişliği’ne göre, 44 kişiyi taşıyan otobüste 2'si çocuk 19 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.





Rus basınına konuşan kaynak, 14 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.





Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri gönderildi. Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili gerekli güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmadığı gerekçesiyle cezai dava başlattı.





Olayın nedenleri araştırılıyor. İlk verilere göre, lastik patlaması nedeniyle şoför, otobüsün kontrolünü kaybetti.