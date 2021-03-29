Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan ABD'ye çok konuşulacak suçlama /29 Mart 2021 22:19

Rusya'dan ABD'ye çok konuşulacak suçlama

Rusya cephesinden ABD ile ilgili çok konuşulacak bir suçlama yapıldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin Suriye'den Irak'a her gün konvoylarla tahıl ve petrol kaçırdığını iddia etti.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin Suriye'den Irak'a her gün konvoylarla tahıl ve petrol kaçırdığını iddia etti. Verşinin, İdlib'e gönderilen insani yardımların da militanların eline geçtiğini öne sürdü.

Suriye'deki insani durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Verşinin, "ABD'ye ait konvoyların, Suriye'den Irak'a her gün petrol ve tahıl taşıdığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre sadece 23 Mart'ta Suriye-Irak sınırından 300 benzin tankeri, ay başından beri de en az 200 tahıl dolu kamyon geçti" dedi.

Sputnik'in haberine göre; "Suriyeliler ekmek ve benzin gibi temel ürünlerin eksikliğiyle mücadele ederken ABD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusunda doğal kaynak kaçakçılığı yapılıyor, buna paralel olarak fiiliyatta toplu cezalandırma yöntemi olan tek taraflı yaptırımlarla Suriye ekonomisine zarar veriliyor" diye devam eden Verşinin, yasa dışı sınır ötesi bir eylem söz konusu olduğunda bunun gündeme geldiğini ancak sınır üzerinden insani yardım tedarik edileceği zaman BM Güvenlik Konseyi'nin gerekli görülmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

© Sputnik
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan ABD'ye çok konuşulacak suçlama Sonraki Haber >>

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:38:17