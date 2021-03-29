Rusya'dan ABD'ye çok konuşulacak suçlama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD'nin Suriye'den Irak'a her gün konvoylarla tahıl ve petrol kaçırdığını iddia etti. Verşinin, İdlib'e gönderilen insani yardımların da militanların eline geçtiğini öne sürdü.





Suriye'deki insani durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Verşinin, "ABD'ye ait konvoyların, Suriye'den Irak'a her gün petrol ve tahıl taşıdığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre sadece 23 Mart'ta Suriye-Irak sınırından 300 benzin tankeri, ay başından beri de en az 200 tahıl dolu kamyon geçti" dedi.





Sputnik'in haberine göre; "Suriyeliler ekmek ve benzin gibi temel ürünlerin eksikliğiyle mücadele ederken ABD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusunda doğal kaynak kaçakçılığı yapılıyor, buna paralel olarak fiiliyatta toplu cezalandırma yöntemi olan tek taraflı yaptırımlarla Suriye ekonomisine zarar veriliyor" diye devam eden Verşinin, yasa dışı sınır ötesi bir eylem söz konusu olduğunda bunun gündeme geldiğini ancak sınır üzerinden insani yardım tedarik edileceği zaman BM Güvenlik Konseyi'nin gerekli görülmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.





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