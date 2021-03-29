Yılmaz Vural Spor Toto Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural'ı getirdi.
BB Erzurumspor'da 23 Mart'ta 1,5 yıllık sözleşme imzalanan, devam eden Antalya kampında dün ayrılık kararı alan İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Vural, bu sezon takımın başına gelen 5'inci isim
Sezona Mehmet Özdilek yönetiminde başlayan BB Erzurumspor, sonrasında sırasıyla Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'ı takımın başına getirmişti.
BB Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Mavi-beyazlı kulüp, 30 maçta topladığı 27 puanla 19. sırada düşme hattında yer alıyor.