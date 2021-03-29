Samanyolu Haber /Spor / Yılmaz Vural Spor Toto Süper Lig'e geri döndü /29 Mart 2021 22:02

Yılmaz Vural Spor Toto Süper Lig'e geri döndü

Kendine has tarzı ve hareketli yapısıyla tanınan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile anlaşarak Spor Toto Süper Lig'e geri döndü.

SHABER3.COM

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural'ı getirdi.

BB Erzurumspor'da 23 Mart'ta 1,5 yıllık sözleşme imzalanan, devam eden Antalya kampında dün ayrılık kararı alan İsmail Kartal'ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. 

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Yılmaz Vural’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Vural, bu sezon takımın başına gelen 5'inci isim
Sezona Mehmet Özdilek yönetiminde başlayan BB Erzurumspor, sonrasında sırasıyla Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal'ı takımın başına getirmişti.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Mavi-beyazlı kulüp, 30 maçta topladığı 27 puanla 19. sırada düşme hattında yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yılmaz Vural Spor Toto Süper Lig'e geri döndü Sonraki Haber >>

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Facianın eşiğinden dönüldü: İşte Helikopterin düşme anı

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Aracı yanlış yere park ettiğini geç fark etti

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Bir gün hukuk geri döndüğünde...

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:38:23