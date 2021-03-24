Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan cihazlara yerli yazılım şartı /24 Mart 2021 20:43

Rusya'dan cihazlara yerli yazılım şartı

Putin tarafından onaylanan yasayla, Rusya'da yerli yazılıma sahip olmayan elektronik cihazların ülkede satışı halinde para cezası uygulanacak.

SHABER3.COM

Yerli yazılımın gelişmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'in onayladığı yasayla ülkede satılan her cihazda yerli yazılım bulunma şartı getirildi. Yerli yazılım içermeyen cihazların satışı halinde para cezası kesilecek.    Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasa ile ülkede 1 Temmuz 2021'den itibaren satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarının da yer alması gerekecek.    

Yasaya göre, Rus yazılımına sahip olmayan elektronik cihazları satanlar, 50 bin ila 200 bin ruble arasında para cezalarına çarptırılabilecek.  Yasanın hangi ürünleri ve yazımları kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine ilişkin detaylar Rus hükümeti tarafından belirlenecek.     

Rus yetkililer, yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının da korunacağını savunurken, bazı uzmanlar yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor.Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer almasına yönelik girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı. 
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