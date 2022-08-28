Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan çok kritik S-300 hamlesi: Boğazlardan mı geçti? /28 Ağustos 2022 10:04

Rusya'dan çok kritik S-300 hamlesi: Boğazlardan mı geçti?

Rusya'nın bir süre önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a hediye ettiği S-300 hava savunma sisteminin Suriye'den çekildiği ve Karadeniz'e gönderildiği öne sürüldü. S-300'ü taşıyan geminin Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla askeri araçların geçişine kapatılan Boğazlardan geçtiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Suriye’de dikkat çekici bir gelişme yaşandı… Rusya’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a hediye ettiği ve 2018’de gönderilen S-300 hava savunma sistemlerinin yeri değiştirildi.

Paylaşılan uydu görüntülerinde Suriye’nin Masyaf bölgesinde konuşlandırılan S-300 hava savunma sisteminin yerinden kaldırıldığı öğrenildi. Rusya’nın S-300 hava savunma sisteminin Lazkiye ya da Tartus’ta olmadığına dikkat çekilirken bu silah sisteminin Ukrayna’yla savaş kapsamında taşındığı belirtildi.

The Drive isimli medya kuruluşunun haberinde S-300’ler Sparta II isimli gemiye yüklenerek taşındı. ABD’nin yaptırım uyguladığı geminin Boğazlardan geçerek Karadeniz’e gittiği de kaydedildi.

GECE VAKTİ BOĞAZDAN GEÇTİLER
Navalnews.com isimli medya kuruluşu, Montrö Sözleşmesi kapsamında Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günlerde Boğazların kapatıldığını da hatırlattı. The Drive’da yer alan haberde, “Sparta II’nin Rus askeri mühimmatını nasıl geçirdiği henüz bilinmezken Rusya-Ukrayna-Türkiye-NATO arasında diplomatik karışıklığa sebep olabilir. Gece vakti geminin geçmesinin sebebi Rus silahlarının rahatça taşınması olabilir” iddiası da ortaya atıldı.

Masyaf’a konuşlandırılan S-300 hava savunma sisteminin Rusya’ya geri götürülmesi İsrail istihbaratı ve kamuoyunun da gündeminde. İsrail istihbaratının S-300 hamlesini yakından takip ettiği ve bu sayede bölgeye saldırıları da artırabileceği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan çok kritik S-300 hamlesi: Boğazlardan mı geçti? Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:35