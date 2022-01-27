Rusya'dan dikkat çeken Ukrayna açıklaması: 'Savaş düşüncesi bile kabul edilemez'

Rusya Dışişleri bakanlığı sözcüsü Mariya Vladimirovna Zaharova Rusya ve Ukrayna-NATO arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.







Zaharova, "Ülkemizin kimseye saldırmak niyetinde olmadığını defalarca belirttik. Halklarımız arasında bir savaş düşüncesinin bile kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" dedi.





Kırım'ı Ukrayna'dan 2014 yılında ilhak eden ve Ukrayna'nın doğusundaki isyanı destekleyen Rusya, Ukrayna'nın yanı sıra Belarus'ta da güçlerini artırdı.





Kiev, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı çatışmanın Moskova ile hiçbir ilgisi olmayan bir iç savaş olduğu yönündeki açıklamasını reddediyor ve Rusya'nın ayrılıkçıları karada gizli güçlerle desteklediğini dile getiriyor.



