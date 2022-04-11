Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Fransa'ya: Uygun yanıt verilecek /11 Nisan 2022 22:58

Rusya'dan Fransa'ya: Uygun yanıt verilecek

Fransa yönetiminin 6 Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini açıklaması sonrasında Moskova yönetiminden de bu duruma uygun bir yanıt verileceği açıklamasının geldiği ifade edildi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında Paris ve Moskova arasında yeni bir gerilimin yaşandığı aktatıldı.
6 DİPLOMATLA İLGİLİ YENİ KARAR
Fransa Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini, bu vesileyle Rusya’nın Paris Büyükelçiliği’nin temsilcisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İç Güvenlik Baş İdaresi (DGSI) uzunca devam eden araştırmanın ardından, 10 Nisan’da, Rus özel servislerinin topraklarımızda gerçekleştirdiği gizli operasyonu ortaya çıkardı. Diplomatik koruma altında faaliyet gösteren ve faaliyetleri ulusal çıkarlarımıza aykırı olan altı Rus ajanı istenmeyen kişi ilan edildi" denildi.

RUSYA: UYGUN YANIT VERİLECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Rusya, uygun yanıt verecek” ifadesini kullandı.

Rus diplomat daha sonra Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm diplomatlarımızı sınır dışı etmemelerinin sebebi, duruşumuzu değiştireceğimiz umudu mu? Değiştirmeyeceğiz. Fransa Dışişleri Bakanlığı’na da şunu söyleyeceğim: 8 yılda bir kez olsun bile Kiev’in Minsk Anlaşmasını yerine getirmesini yaptırım riskine bağlasaydınız Avrupa’da barış ve istikrar elde ederdiniz” diye yazdı.
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