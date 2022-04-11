Rusya'dan Fransa'ya: Uygun yanıt verilecek

RUSYA: UYGUN YANIT VERİLECEK





Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında Paris ve Moskova arasında yeni bir gerilimin yaşandığı aktatıldı.Fransa Dışişleri Bakanlığı, 6 Rus diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini, bu vesileyle Rusya’nın Paris Büyükelçiliği’nin temsilcisinin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını duyurdu.Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İç Güvenlik Baş İdaresi (DGSI) uzunca devam eden araştırmanın ardından, 10 Nisan’da, Rus özel servislerinin topraklarımızda gerçekleştirdiği gizli operasyonu ortaya çıkardı. Diplomatik koruma altında faaliyet gösteren ve faaliyetleri ulusal çıkarlarımıza aykırı olan altı Rus ajanı istenmeyen kişi ilan edildi" denildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Rusya, uygun yanıt verecek” ifadesini kullandı.Rus diplomat daha sonra Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm diplomatlarımızı sınır dışı etmemelerinin sebebi, duruşumuzu değiştireceğimiz umudu mu? Değiştirmeyeceğiz. Fransa Dışişleri Bakanlığı’na da şunu söyleyeceğim: 8 yılda bir kez olsun bile Kiev’in Minsk Anlaşmasını yerine getirmesini yaptırım riskine bağlasaydınız Avrupa’da barış ve istikrar elde ederdiniz” diye yazdı.