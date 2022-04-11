Samanyolu Haber /Dünya / Avusturya Başbakanı Nehammer Moskova'da Putin'le görüşecek /11 Nisan 2022 22:52

Avusturya Başbakanı Nehammer Moskova'da Putin'le görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir görüşme yapacağı açıklandı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırıyla ilgili olarak Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapacağı ifade edildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın görüşeceğini açıkladı.

Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında net bir duruşumuz var" dedi.

Nehammer, görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.
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