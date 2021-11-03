Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Hindistan ve Çin'e S-500 teklifi /03 Kasım 2021 20:23

Rusya'dan Hindistan ve Çin'e S-500 teklifi

Rusya, yeni S-500 savunma sistemlerinin ilk alıcılarının Hindistan ve Çin olabileceğini duyurdu. S-500'lerin ihracatının, Rusya ordusuna gerekli teslimatın yapılmasının ardından başlaması planlanıyor.

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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, Rusya’nın yeni S-500 füze savunma sistemlerinin ilk alıcılarının Hindistan ve Çin olabileceğini söyledi. RBK’ya demeç veren Şugayev, sistemlerin Rusya ordusuna gerekli sayıda teslim edilmesinin ardından, ihracatının da mümkün olacağını belirtti.

'ÖNGÖRÜLEBİLİR ORTAKLARIMIZ BU SİSTEMİN GELECEKTEKİ SAHİPLERİ'

Sputnik'in aktardığına göre Şugayev, “Hindistan’ı, Çin’i ve uzun vadeli, öngörülebilir ortaklık ilişkilerimizin olduğu tüm ülkeleri bu yeni sistemin gelecekteki sahipleri olarak değerlendiriyoruz” dedi. Şugayev ayrıca potansiyel talepleri durum bazında ayrı ayrı değerlendirmeyi planladıklarını da ekledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusunun yakında S-500’ün ilk seri üretim numunesine sahip olacağını ifade etmişti.

‘BELARUS’A S-400 SATIŞI İÇİN BİR ENGEL YOK’

Şugayev, Rusya ile Belarus’un S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili görüşmelere başlamadığını, ancak sistemlerin Minsk’e satılması için bir engel olmadığını ifade etti. Şugayev, “Net görüşmelere başladığımızda bildireceğiz. Sevkiyatının boyutunun nasıl olacağı ilgili anlaşma belgelerinde belirlenecek” dedi. Önceden herhangi bir indirim veya fiyattan bahsetmenin doğru olmayacağını belirten Şugayev, şu anda S-400’le ilgilenen yaklaşık 10 ülkenin olduğunu söyledi.
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