Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan yeni İHA saldırısı açıklaması /25 Nisan 2023 06:59

Rusya'dan yeni İHA saldırısı açıklaması

Rus yetkiller Kırım'da ordunun, Ukrayna'nın ana deniz üssüne düzenlediği saldırıyı savuşturduğunu ve Moskova yakınlarında patlayıcı taşıyan bir İHA'nın düştüğünün tespit edildiğini duyurdu.

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Rus basınına yansıyan detaylarda ise İHA’nın Ukrayna yapımı UJ-22 Airborne model olduğu ve yaklaşık 500 gram C4 taşıdığı bilgilerine yer verildi.

Kırım'daki liman kenti Sivastopol'un Moskova tarafından atanan başkanı Mikhail Razvozhayev, ordunun erken saatlerde limana saldırmaya çalışan bir Ukrayna deniz insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.

Razvojayev, saldırı nedeniyle bölgede herhangi bir hasarın kaydedilmediğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Ukraynalı yetkililerden yorum yok

Saldırı, Rusya'nın 2014 yılında yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki ana deniz üssü olan Sivastopol'a yönelik bir dizi saldırı girişiminin sonuncusuydu.

Ukraynalı yetkililer ise saldırılar hakkında yorum yapmadı.

Sivastopol ve diğer bölgelere yönelik önceki saldırıların ardından Ukraynalı yetkililer açıkça sorumluluk üstlenmekten kaçınmış, ancak ülkenin Rus saldırganlığına karşılık olarak herhangi bir hedefi vurma hakkını vurgulamıştı.

Öte yandan gözlemciler karşı taarruzun en olası hedefinin güneydeki Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin Rus kontrolündeki kısımları olacağını düşünüyor. Saldırı başarılı olursa Ukrayna'nın Rusya ile Kırım arasındaki kara koridorunu kesmesi mümkün olacak.
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