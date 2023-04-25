Hakkında tutuklama kararı olan Putin Güney Afrika'ya gidebilecek mi?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 17 Mart’ta aldığı kararda Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.



Güney Afrika’nın UCM’ye taraf olması ve olası ziyaret sırasında tutuklama kararının gündeme gelmesi ihtimaline karşı “Putin’in bu ülkeye gidip gitmeyeceği?” sorusu Kremlin’deki günlük basın toplantısında Sözcü Peskov’a yöneltildi.



Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika, “BRICS” örgütünün üyeleri arasında bulunuyor.



Rusya ve UCM, yargılama yetkisini tanıyan Güney Afrika ile yakın işbirliği içinde bulunuyor.



Peskov, bu yöndeki soruya verdiği yanıtta, BRICS’i önemli bir örgüt olarak tanımlayarak, "Uygun karar zamanı gelince verilecek. Ancak ne olursa olsun Rusya bu konferansta aktif olarak yer alacak." dedi.



Rusya, UCM’nin yargı yetkisini tanımıyor. Putin hakkında çıkartılan tutuklama kararı, Rus liderin UCM’ye üye 123 ülkeye yolculuk yapması halinde tutuklanıp, bu mahkemenin merkezi olan Lahey’e gönderilme olasılığını da gündeme getiriyor.



UCM mart ayında Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova'yı Ukraynalı çocukları Rusya'ya kaçırarak savaş suçu işlemekle suçlayarak, bu iki kişi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştı.



Ukrayna savaşın başlangıcından bu yana 16 binden fazla çocuğun Rusya'ya ya da Rusya'nın kontrolündeki bölgelere hukuksuz bir biçimde transfer edildiğini savunuyor.



Rusya ise çatışma bölgesinde terk edilen ya da yetim binlerce Ukraynalı çocuğu insani yardım kampanyası ile Rusya'ya nakledildiği görüşünü dile getiriyor.