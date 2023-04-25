Samanyolu Haber /Dünya / AB'den, Esad'ın kuzenlerini kara listeye aldı /25 Nisan 2023 07:07

AB'den, Esad'ın kuzenlerini kara listeye aldı

Avrupa Birliği, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejiminin önemli gelir kaynağı haline geldiği belirtilen uyarıcı captagon hapı kaçakçılığı sebebiyle Esad'ın kuzenlerini yaptırım listesine aldı.

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İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından harekete geçen AB, Beşar Esad'ın kuzenleri Wasim Badi Esad and Samer Kemal Esad'a vize yasağı getirerek mal varlıklarını dondurdu.

AB'den yapılan açıklamada "Amfetamin ticareti, rejimin yakın çevresini zenginleştiren ve sivil halka yönelik baskı politikalarını sürdürme kabiliyetine katkıda bulunan bir gelir sağlayan, rejim tarafından yönetilen bir iş modeli haline geldi" denildi.

Esad'ın bir diğer kuzeni Mudar Rıfat Esad'ın adının da listeye eklendiği bildirildi, ancak sebebi konusunda açıklama getirilmedi.

AB ayrıca Suriye rejiminin savaşçı bulmasına yardım ettiği gerekçesiyle özel güvenlik şirketlerine ve ülkenin en büyük fosfat madenlerini kontrol ettiği gerekçesiyle Rus mühendislik ve inşaat şirketi Stroytransgaz'a da yaptırım getirdi.

Uyuşturucu hedefte

AB'nin hedef aldığı diğer isimler arasında Lübnan'da uyuşturucu ticaretini kralı olarak tanınan ve kaçak durumundaki Nuh Zaitar ile Lübnanlı-Suriyeli uyuşturucu ticaretinin elebaşı olarak her iki ülkede de yüksek düzeyde bağlatıları olduğu bilinen Hasan Dekko da bulunuyor.

AFP haber ajansının geçtiğimiz aylarda yaptığı bir araştırma, Suriye'nin bir narkotik devletine dönüştüğünü, 10 milyar dolarlık captagon endüstrisinin diğer tüm ihracatları gölgede bıraktığını ve hem Esad'ı hem de düşmanlarının çoğunu finanse ettiğini ortaya koymuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, Samer Kemal Esad'ın Lazkiye kentinde sahip olduğu captagon fabrikasında 2020 yılında 84 milyon hap üretildiğini belirtiyor.

Suudi Arabistan, bir zamanlar narkolepsi ve dikkat bozukluğu için yasal bir tedaviden elde edilen bir amfetamin olan captagon için açık ara en büyük pazar haline geldi. Ucuz haplar, alkolün yasak olduğu ülkede hem zengin hem de yoksul kesimin ilgisini çekiyor.
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