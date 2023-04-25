"Almanyalı Türkler Almanya'da oy vermesin"

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya’daki seçmenden ne ölçüde destek alabileceği de gündemi belirleyen konulardan biri. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018‘de Almanya’da Türkiye ortalamasından yüzde 10 daha fazla oy almıştı.
Almanya’daki seçim sürecinin başlaması yaklaşırken, Alman medyasında en çok yorumlanan konulardan biri, Almanya başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli seçmenlerin siyasi tercihleri ve nedenleri. Bu seçimde de Almanya'da yaşayan Türkler’in, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki sıkı yarışın sonucunun belirlenmesinde rolünün çok önemli olabileceği ifade ediliyor.
Türkiye’de yapılan anketlerin ağırlıklı olarak Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bulunan Türk seçmenlerin olası niyetlerini hesaba katmadığı vurgulanırken, bu bağlamda dikket çeken bir öneri, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Federal Parlamento Milletvekili Macit Karaahmetoğlu’ndan geldi.
Aynı zamanda Alman-Türk Parlamenter Grubu SPD meclis grubu sözcüsü olan Karaahmetoğlu, Almanya’daki Türkler’in Almanya’da oy vermesine karşı olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye açıklamada bulunan Karaahmetoğlu, Türkiye’deki seçimlere katılımın Almanya’daki ortak yaşamı zorlaştırdığı görüşünde.
Macit Karaahmetoğlu
"Türkiye seçimlerine oy verme işleminin Almanya’da yapılmasının çok kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum. Seçimler Türk toplumunu bölüyor. Ben eski sistemin yeniden getirilmesinden yanayım: Eğer oy kullanmak istiyorsanız Türkiye'ye gitmelisiniz. Her Türk vatanseverin bunu böyle yapması gerekiyor, çünkü hiç kimsenin bu bölünmeden bir çıkarı olamaz. Erdoğan'dan önceki dönemde, Almanya'daki Türkler’in yüzde 80'i ya da 90'ı topluma uyumluydu. Şimdi bu oran yarı yarıya diyebiliriz."
SPD‘li milletvekili, Almanya'da yaşayan Türkler’in seçimlere katılmasının Türkiye'de de tepkilere neden olduğunu öne sürdü.
"Türkiye'deki insanlar ile Almanya'da yaşayan Türkler arasındaki ilişki de bu seçim hakkı nedeniyle tamamen zarar görüyor. Türkiye'deki Türkler, Almanya'daki Türkler’i zengin bir ülkede yaşamakla suçluyor. Hep söylenen: eğer lira düşerse, Almanya’daki Türkler burada daha ucuza tatil yapabilecekler. Ama aynı zamanda Türkiye'deki kaderimizi de belirlemede sözsahibi olmak istiyorlar. Verdiği büyük sözler nedeniyle Erdoğan'a oy veriyorlar, ama bunun bedelini ödemek zorunda değiller."
Almanya’da seçimlere katılım serbest, propaganda yasak
Almanya, 1991 yılından itibaren Almanya'da büyükelçilik düzeyinde diplomatik temsilciliği bulunan ülkelere seçimlerini burada da yapma imkanı tanıyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için yerine getirilmesi gereken bir dizi uygulama var. Örneğin Almanya'da yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarının kendi ülkelerindeki seçimlerde oy kullanabilmesi ve bu amaçla Almanya'da sandıkların kurulabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyor. Bu da sandık kurmak isteyen ilgili devletin seçim takvimi, sandıkların nerede kurulacağı ve seçmen sayısı gibi bilgileri içeren yazılı bir nota ile Alman Dışişleri Bakanlığı'na başvurması sonrasında gerçekleşiyor.
2017 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle, AB dışındaki ülkelerden siyasetçilerin Almanya'da yaşayan vatandaşlarına yönelik resmi seçim kampanyası etkinliklerinde bulunması kısıtlanmış ve Alman hükümetinin iznine tabi hale getirilmişti. Bu nedenle seçimler öncesindeki üç aylık süreçte Türkiye’den de siyasetçilerin seçim kampanyası etkinliğinde bulunulmasına izin verilmiyor.