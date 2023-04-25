Samanyolu Haber /Politika / “Hedefimiz ittifaktaki partiler değil AKP-MHP iktidarıdır” /25 Nisan 2023 07:19

“Hedefimiz ittifaktaki partiler değil AKP-MHP iktidarıdır”

“Yeşil ve Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar" sözleri tartışma yaratan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hedefinin Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan partiler olmadığını söyledi. Buldan, bu konuşmasıyla AKP-MHP iktidarını hedef aldığını belirtti.

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Kapatılma ihtimaline karşı Yeşil Sol Parti ismi altında seçime giren HDP, mitinglerine Hakkari ve Şırnak’ın Silopi ilçesinde başladı. Hakkari mitingine HDP Eş Genel Başkanı ve Van 1. Sıra adayı Pervin Buldan, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve milletvekili adayları katıldı. Miting, Başak Demirtaş’ın, Selahattin Demirtaş’ın mesajını okumasıyla başladı.

Daha sonra söz alan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce Diyarbakır’da katıldığı açılış ve temel atma törenine değindi. Erdoğan’ın umduğunu bulamadığını savunan Buldan, “Diyarbakır'da yine bize parmak salladı, hakaret etti. Bütün saldırılarını Diyarbakır’dan yaptı. Ne dedi? 'Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede Kürt sorununun çözümünü biz gerçekleştirdik' dedi. Kürt sorununu çözdüyseniz, bugün Kürtler'in dilini neden yasaklıyorsunuz? Kürtler'in iradesini neden cezaevine atıyorsunuz? Kürtler'in iradesinin yerine neden kayyım atıyorsunuz? Kürt halkına siyaset alanını dar etmeye çalışıyorsunuz. Kürt halkının oy verdiği partisine kapatma davası açtınız” dedi.

Çözüm süreci tartışması

Erdoğan’ın HDP’yi çözüm sürecini bitirmekle suçladığı sözlerine Buldan mitingde yanıt verdi. Erdoğan’ın çözüm sürecinin bitiminde söylediği “Biz çözüm sürecini bitiriyoruz, buzdolabına koyuyoruz, derin dondurucudan çıkarmıyoruz” sözlerini hatırlatan Buldan, seçimden sonra yeni bir sürecin işaretlerini verdi. Yeşil Sol Parti’nin siyasetiyle yeni sürecin başlayacağını ifade eden Buldan, “Bu süreç AKP ile değil önümüzdeki dönem tüm toplumsal kesimlerle, Türkiye halklarıyla, Türkiye’deki Kürtlerle Yeşil Sol’un öncülüğünde siyaset yapanlarla çözülecektir. Biz bunun müjdesini size veriyoruz. Ama bir müjde daha vermek istiyorum. Bu müjdeyi verirken çok sevineceğinizi biliyorum. AKP-MHP iktidarı başta başkanlık olmak üzere parlamentoda da bir tabela partisi haline gelecek. Bu seçimler bunun göstergesidir” diye konuştu.

“Yeşil ve Sol Parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar" sözleri kimin için söylendi?

Yeşil Sol Parti’nin İstanbul Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda dün düzenlenen Bahar Şenliği'nde konuşan Buldan, "Yeşil ve Sol parti dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar, bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar İttifak'a yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır" dedi. Buldan’ın bu açıklamasıyla Türkiye İşçi Partisi'ni hedef aldığı öne sürüldü. Buldan Hakkari’deki konuşmasında bu sözlerine açıklık getirdi.

Hedefinin Emek ve Özgürlük İttifakı içindeki partiler olmadığını vurgulayan Buldan, şöyle konuşu : “Bizim tek bir hedefimiz vardır o da AKP-MHP iktidarıdır. Biz önemli bir mücadele ortaklığı gerçekleştirdik. Bu ortaklık faşizmin kaybetmesi üzerine kuruldu. Faşizmin kaybetmesi, Türkiye’ye demokrasinin gelmesi demektir.”
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