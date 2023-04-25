75 yaşına giren İsrail'de toplum bölünmüş durumda

"Ülke yol ayrımında"

Kudüs'teki Shalom Hartman Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Dr. Tomer Persico da ülkenin bir "Yol ayrımında" olduğunu belirterek, bunun tek nedeninin yargı düzenlemesi olmadığına işaret ediyor.

Sol görüşlülerin bakış açısı

Tel Aviv'in Yafa bölgesindeki bir kafede 24 yaşındaki öğrenci ve aktivist Roni Amir, 23 yaşındaki arkadaşı Nili Rozen ile protestolar ve İsrail'in yakın geleceği hakkında konuşuyor. Amir yargı düzenlemesine karşı olarak her hafta yapılan protestolara katılmanın önemli olduğunu anlatıyor. Ancak onun önceliği Filistin topraklarının işgalinin sona ermesi ve "herkese eşitlik."

Sağ görüşlülerin bakış açısı



