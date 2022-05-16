Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan NATO'ya İsveç ve Finlandiya uyarısı: 'Tepki veririz' /16 Mayıs 2022 15:45

Rusya'dan NATO'ya İsveç ve Finlandiya uyarısı: 'Tepki veririz'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği Rusya ile ilişkileri bir kez daha gerdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'den NATO'ya uyarı geldi.

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Rusya önderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) Moskova zirvesinde konuşan Vladimir Putin , "Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile ilgili bir problemi yok, natonun genişlemesi problem" dedi.

Putin ayrıca, "İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz" uyarısında bulundu.

RUSYA'NIN TEPKİSİ BÜYÜYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Finlandiya'nın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığı için geleneksel askeri tarafsızlık politikasından vazgeçmenin bir hata olacağını" vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO girişimleri, sonuçları bakımından büyük bir hata. Bu karar neticesinde iki ülkenin de güvenliğinin güçlendirilmeyeceği bizim açımızdan çok açık. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek" ifadelerini kullanmıştı.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ GÜVENLİK GARANTİSİ İSTİYOR
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin geçtiğimiz perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya’nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır" açıklamasını yapmış, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in NATO üyeliğiyle birlikte gelecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söylemişti.
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