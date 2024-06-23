Rusya'dan nükleer tehdit!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova'dan endişe veren açıklamalar gelmeye devam ediyor...







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün Rusya'nın nükleer silah doktrinini değiştireceğine yönelik açıklamalarının ardından bir açıklama da Rusya parlamentosunun savunma komitesi başkanı Andrei Kartapolov'dan geldi.





Rus haber ajansı RIA'nın aktardığı haberde, Kartapolov, "Moskova, Rusya'ya yönelik tehditlerin artması durumunda nükleer silah kullanımına yönelik zamanlamayı değiştirebilir" dedi.





Kartapolov, "Eğer tehdit ve zorlukların arttığını görürsek o zaman nükleer silahların ne zaman kullanılacağına dair bazı detayları değiştirebiliriz. Fakat elbette şu an detayları konuşmak için çok erken" ifadesini kullandı.





Rusya'nın 2020'de hazırladığı nükleer silah doktrininde ülkenin varlığına ciddi bir tehdit olan nükleer silah ve diğer kitle imha silahlarının kullanılması durumunda nükleer silaha başvurulacağı belirtiliyordu.





Putin, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın nükleer silah deneyebileceğini fakat şu an buna ihtiyaç olmadığını söylemişti.