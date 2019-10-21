Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye'ye: Harekattan sonra hapishanelerdeki teröristler alana yayıldı /21 Ekim 2019 11:42

Rusya'dan Türkiye'ye: Harekattan sonra hapishanelerdeki teröristler alana yayıldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından sonra Suriye’deki olayların istenmeyen bir seyir aldığını, teröristlerin bulunduğu hapishanelerin gözetimsiz kaldığını ve militanların Suriye’den yayılmaya başladığını söyledi.

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Çin'in başkenti Pekin’deki Xiangshan Forumu’nda konuşan Şoygu, “Şimdi atılan adımların, Türk ve ABD’li meslektaşlarımızla olan işbirliğimizin bölgedeki güvenlik ve istikrarı arttırmasını çok umuyoruz. Ancak son günlerde olanlar, maalesef bizi pek iyimser düşüncelere sevk etmiyor” dedi.

Rus Sputnik ajansının bildirdiğine göre 'Onlarca ülkeden teröristlerin' tutulduğu kamp ve yerlerin bir kısmının artık gözetim altında olmadığını savunan Şoygu, bu kişilerin , Suriye’den başka yerlere yayılmaya başladığını söyledi.

"Türkiye ordusunun Suriye’deki eylemleri neticesinde sekiz göçmen kampı ve yabancı militanların bulunduğu 12 hapishane gözetimsiz kaldı. Bu teröristlerin tersine göçüne, anayurtlarına dönmesine yol açabilir" diyen Şoygu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Uluslararası toplumun terörist tehlikesi, ideolojileri ve propagandalarına karşı güçlerini birleştirmesi gerektiği açık. Rusya Savunma Bakanlığı, bu konuda muazzam deneyime sahip ve bu deneyimi Asya-Pasifik bölgesindeki partnerlerimizle paylaşmaya hazırız."

Şoygu ayrıca "Teröristlerin nereye gideceğini kimse bilmiyor. Ancak işbirliğimizin taktik aşamasında bugün bize göre bu, derhal çözülmesi gereken bir sorun. Ve yalnızca Rusya, Türkiye ve ABD düzeyinde değil" ifadelerini kullandı.

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