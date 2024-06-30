Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var /30 Haziran 2024 10:06

Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik korkunç saldırıları devam ediyor. Son olarak Rus ordusu Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine düzenlediği füze saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

SHABER3.COM

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının ardından yaptığı açıklamada müttefiklerine seslenerek, Ukrayna'ya daha uzun menzilli silah ve gelişmiş hava savunma sistemleri sağlama çağrısı yaptı.

Zelenskiy, "Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor. Ancak bunun üstesinden gelmenin yolları var. Teröristleri bulundukları yerde yok etmek, Rus füze rampalarını imha etmek, gerçek uzun menzilli yeteneklerle vurmak ve Ukrayna'daki modern hava savunma sistemlerinin sayısını arttırmak" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, saldırıyı "Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi" ifadeleriyle duyurdu.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov da, saldırının gün ortasında, askeri hedeflerin bulunmadığı şehir merkezinde gerçekleştiğini belirtti.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, saldırının 2 füze ile gerçekleştirildiğini ve altyapının, bir dükkanın ve konutların hasar gördüğünü aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan Ukrayna'ya korkunç saldırı: Çok sayıda ölü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:03:26