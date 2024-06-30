15 Temmuz’un sözde gazisi katliam yaptı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan sahte 15 Temmuz’un sözde gazisi olan Özcan Aybey, 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Eski bakanlar Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan ile samimi fotoğrafı bulunan Özcan Ağbey’in aracının plakasında ise RTE harfleri yer alıyor.



Halktv.com'da yer alan habere göre Muğla’nın Fethiye ilçesinde ikamet eden sahte 15 Temmuz’un sözde Gazisi Özcan Aybey, Kayaköy Mahallesi’nde boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey’in babası Şükrü Aysu’nun evinde, çıkan tartışma sonucunda kayınpederi Şükrü Aysu’yu ve kayınvalidesi Adile Aysu’yu silahla vurarak katletti.



Gazetelere yansıyan habere göre, Özcan Aybey, ilçenin Çalış bölgesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Aybey’in işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Aybey, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul eski Valisi Vasip Şahin ile çekilen fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.



Katliam yapan Aybey aynı zamanda devlet övüç madalyası sahibi, aracının plakası da Plakası 34 RTE 60.



Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi 53 yaşındaki Şükrü Aysu ile 52 yaşındaki kayınvalidesi Adile Aysu’yu Kayaköy Mahallesi’ndeki evlerinde öldürdü.



Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre eşini arayan Özcan A, havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba’yı da yaraladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri gelirken Akbaba, hastanede yaşamını yitirdi.



2 KİŞİYİ YARALADI

Şüpheli Özcan A. başka bir villaya da gidip 2 kişiyi yaraladı. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü belirlendi.



Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.