Erdoğan'ın Karadeniz Gazı, söz verilen rakamın yarısına bile ulaşamadı

YURTTAŞI KANDIRMAK

Erdoğan’ın, “10 milyon metreküp” hesabını anımsatan CHP’li Bakırlıoğlu, “Buna göre, günlük 6,4 milyon metreküp gazımız buhar oldu” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, doğalgaz çıkarılmasının ardından üretime Nisan 2023’te başlanacağı yönündeki sözlerine de dikkati çeken Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

Türkiye’de hemen her seçim dönemi öncesinde verilen, “Petrol ve doğalgaz bulundu” müjdelerinden birisi daha boşa düştü. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Haziran 2022 tarihinde, “2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız” ifadesiyle müjdelediği Karadeniz Gazı’nda üretim hedefine ulaşılamadı.Karadeniz Gazı’na yönelik 2023 yılının ilk çeyrek verileri, müjdenin havada kaldığını gözler önüne serdi. BirGün'den Mustafa Bildirci'nin aktardığına göre, toplam 10 milyon metreküp olacağı belirtilse de Ocak-Mart 2023 döneminde çıkarılan gazın yalnızca 3,6 milyon metreküp olduğu öğrenildi. CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın ekonomik krizi gölgelemek için “Hayal satmaya son sürat devam ettiğini” söyledi.“Ancak ilk üretim ancak Eylül 2023’te yapılabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimlerden hemen önce, 20 Nisan 2023 tarihinde sosyal medya hesaplarından, ‘Karadeniz doğal gazını devreye aldık’ mesajını paylaştı. Oysa EPDK verilerine göre Karadeniz doğalgazı ancak Eylül 2023’te verilere yansıdı. Bu düpedüz yurttaşı kandırmaktır. Seçim kazanmak adına yürütülen bu doğal gaz çıkarma serüveni onlarca cevapsız soruyla yürütülüyor.”Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da Mayıs 2024’te yaptığı açıklamada, “2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşmayı hedefliyoruz” dediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:“2023 yılında da günlük hedef 10 milyon metreküptü, önümüzdeki yılın ilk çeyreği içinde Bakan günlük hedefi 10 milyon metreküp olarak ifade ediyor. Gazın meşalesi ilk olarak seçim için yakılmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki aynı yalanı meydanlarda, televizyonlarda öyle çok söylediler ki kendileri de inanır olmuşlar. Yurttaşa yalan söylemekten hiç utanmıyorsunuz. Karadeniz doğalgazının üretimi ile ilgili elimizde herhangi bir maliyet yok. Geçmişteki deneyimlerimiz, hedeflenenin çok gerisindeki kalmış olan üretim, ister istemez rezerv miktarını da sorgulamamıza neden oluyor. Sayın Bakan bıraksın hayal satmayı da önce yurttaşımızın aklındaki bu belirsizlikleri gidersin.”Karadeniz Gazı’na yönelik belirsizlikleri TBMM gündemine de taşıyan CHP’li Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a şu bazı soruları sordu:- Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin sismik araştırma gemilerinin, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin, daha çok kuyu tamamlama faaliyetlerinde kullanıldığı anlaşılan Kanuni sondaj gemisinin ve bunlara eşlik eden Platform Destek gemilerinin gaz rezervi arama, bulma ve bulunan rezervleri çıkarma maliyetleri nedir?- Deniz dibine döşenen boru hattı için İtalyan Saipem’e ne kadar para ödenmiştir?- Karadeniz’de 2023’ün ilk çeyreğinde çıkarılacağı ifade edilen günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretim hedefine neden ulaşılamamıştır? Neden üretim günlük 3,6 milyon metreküpte kalmıştır?- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim öncesi müjde olarak açıklanan ve Nisan 2023’te doğal gaz üretimi gerçekleştirileceği söylenen Karadeniz’de, neden ilk üretim ancak Eylül 2023’te yapılabilmiştir? Bu gecikmenin sebebi nedir?