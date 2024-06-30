Samanyolu Haber /Gündem / Polisten polise operasyon: Torbacılardan ele geçirdiklerini zimmetlerine geçirmişler /30 Haziran 2024 10:47

Polisten polise operasyon: Torbacılardan ele geçirdiklerini zimmetlerine geçirmişler

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 11 polisi, suç örgütü üyelerine rüşvet karşılığı göz yumdukları, el konulan malzemeleri zimmetine geçirdikleri suçlamasıyla polis merkezinde gözaltına aldı.

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Edinilen bilgiler göre şüpheli polis memurları, tutanakları değiştirerek el konulan mal ve paraları zimmetine geçirmiş.

Şüphelilerin üzerinden çıkan 55 bin TL; 5 bin lira olarak kayda girerken, 500 mermi; 300 adet olarak, 1 kilogram uyuşturucu; 800 gram olarak kayda geçirilmiş.

Polis memurları ayrıca satışa hazır halde ayrı ayrı paketlenen uyuşturucuları, toplu halde bulunmuş gibi yazarak, çete ve uyuşturucu satıcılarının işlediği suçların vasfının değiştirilmesine yardımcı olmuş.

Gözaltına alınan 7 polis adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 4 polis tutuklandı.
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