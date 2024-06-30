Biden'a 'yumuşak darbe' iddiası: Washington'a gizlice ekip gönderdiler...

ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, kasım ayında düzenlenecek seçimler için canlı yayındaki ilk tartışmalarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Biden'ın 90 dakika süren tartışma boyunca zaman zaman düşüncelerini toparlayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmamasının Demokratlarda kaygıya yol açtığı belirtildi. Bazı Demokrat siyasetçilerin 81 yaşındaki Biden'ın adaylıktan çekilmesi talebini CNN yorumcularına ilettiği dahi bildirildi.







'YÖNETİME UYGUN OLMADIĞINI BİLİYORLAR'





The Daily Mail gazetesi ise Demokratların, adaylıktan çekilmesi için Biden'a yönelik 'yumuşak darbe' planlandığını yazdı. Hillary Clinton'ın eski bir yardımcısı, gazeteye açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz başkanlık seçimlerinden önce düzenlenen münazaraların tarihine dikkat çeken kaynak, şu ifadeleri kullandı:





"Daha önce hiç bu kadar erken bir münazara olmamıştı. Geleneksel olarak tartışmalar temmuz ve ağustos aylarında düzenlenen Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti kongrelerinin ardından yapılıyor. Çoğunlukla adaylar ilk tartışmaları için eylül ayında bir araya geliyor. Biden'ın yakın çevresi, münazaranın erken düzenlenmesini talep etti. Bunun 'yumuşak bir darbe' olduğuna dair artan bir inanç var çünkü onun yönetime uygun olmadığını biliyorlar. Onu, erkenden Trump'a karşı test etmek istediler çünkü bu duruma ayak uyduramazsa onun yerine yeni birini getirmek için zamanları olacaktı."







'WHITMER, HAFTALAR ÖNCE WASHINGTON'A BİR EKİP GÖNDERDİ'





Başka bir kaynak ise, Biden’ın yerine aday gösterilebileceği iddia edilen Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın başkanlık yarışı için 'haftalar önceden hazırlanmaya başladığını' ileri sürdü. Kaynak, Whitmer'in olası adaylık ihtimaline karşı başkanlık yarışına hazırlanmak için haftalar önce gizlice Washington'a bir ekip gönderdiğini söyledi.





İsmi paylaşılmayan kaynak, şöyle konuştu: "Demokratlar kamuoyu önünde sadakatsizliklerini gösteremeyecekleri için Biden'i destekliyorlar ancak kapalı kapılar ardında onun Trump'ı yenemeyecek kadar yaşlı olduğuna dair tartışmalar uzun süredir devam ediyor."





California Valisi Gavin Newsom'ın da Biden’ın yerine aday gösterilebileceğine dair spekülasyonlar bulunuyor.